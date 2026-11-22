В Енбекшинском районе Шымкента провели профилактический рейд на Бадамском и Тогысском водохранилищах. В мероприятии приняли участие сотрудники районного акимата, управления по чрезвычайным ситуациям и оперативно-спасательного отряда.

На территории водохранилищ установили четыре предупреждающих знака с информацией о правилах безопасности в период образования льда.

Кроме того, специалисты провели разъяснительную работу с рыбаками. Им напомнили о правилах поведения на водоёмах и предупредили об опасности выхода на лёд.

Основная цель профилактических мероприятий — обеспечение безопасности жителей и предупреждение несчастных случаев на водоёмах.

Спасатели призывают горожан соблюдать меры предосторожности и напоминают, что выход на лёд может представлять угрозу для жизни.