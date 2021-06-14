Сотрудники Департамента полиции Шымкента разыскивают 30-летнюю женщину и 2-летнего мальчика.

13 июня 2021 года в Каратауское районное управление полиции обратился житель 1962 года рождения. В своем заявлении он указал, что около 18:00 30-летняя дочь Зилаева Айжан и внук 2-летний Абай Бейбарыс вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении.

В департаменте полиции отметили, что что пропавшая 30-летняя Айжан Зилаева инвалид 2 группы, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

Для обнаружения пропавших граждан задействован личный состав Департамента полиции города Шымкент. Проводятся розыскные мероприятия.

Если вы видели и узнали указанных граждан, просим незамедлительно обращаться по номеру 102.