14 августа 2017 г. в 13:31 поступило сообщение о том, что в Толебийском районе, в горах Сайрам-су, в ущелье «Киргели» потерялись два человека 1985 и 1986 г.р., которые ушли в горы 12.08.17 г. и не выходили на связь.

В экстренном порядке выехал личный состав в количестве 5 человек и 1 ед. техники.

В 16:27 прибыли к месту происшествия, и приступили к поисково-спасательным работам.

В 18:07 спасатели нашли потерявшихся мужчин в 3 км от ущелья «Киргели». Состояние мужчин на момент спасения было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Спасательный отряд Департамента по ЧС ЮКО КЧС МВД РК обращается к жителям города и туристам, прибывающим на территорию ЮКО: отправляясь в горы на восхождение, тщательно планируйте и регистрируйте свой маршрут!

Любой самостоятельной туристской группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в спасательном отряде.

Спасатели ознакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, проконсультируют о безопасном прохождении, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах, сообщил руководитель спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК» Павел Вишенин.

Зарегистрировать свой маршрут можно по адресу: г. Шымкент, ул. Алдиярова, 34-а, тел. 53-63-09.