Ушла продавать золото на 1 млн тенге и пропала

Жительницу Мактааральского района ищут уже больше 10 дней.

Дома ее ждут супруг и пятеро детей. Гулсим Нарджигитова вышла из дома в селе Дихан, продать золотые украшения, стоимостью свыше одного миллиона тенге и с тех пор о ней нет ни одного известия. Ориентировки с приметами и фото 38-летней женщины разослали во все городские и районные подразделения полиции. Однако поиски пока результата не дали.

«В мероприятиях по розыску пропавшей женщины задействованы полицейские области. В том числе, весь личный состав Мактааральского РОП и соседних отделов полиции, а также Специального отряда быстрого реагирования. Напомним, приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, черные. Была одета в зелёное платье и черные туфли. С собой у нее была черная сумка и телефон»,— рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Родственники пропавшей многодетной матери продолжают надеяться, что она скоро вернется домой. За судьбой Гулсим сейчас следит всё село, люди верят, что она жива.

Все, кто располагают информацией о местонахождении пропавшей просим обращаться по номерам, указанным ниже:

8-725-412-12-02

8-747-541-62-56

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