Строящийся «Экобазар» планируется открыть в ближайшее время.

Фермерский рынок нового формата сочетает в себе все преимущества традиционной сельскохозяйственной ярмарки и современного комфортабельного торгового центра. Общая площадь нового объекта с 900 торговыми местами составит 14 га.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился со строительством современного «Экобазара» в областном центре. Глава региона поручил ответственным лицам создать все необходимые условия для местных фермеров. На крупнейшем крытом оптовым рынке будут продавать все виды продуктов питания.

Также аким области ознакомился с работами по благоустройству территории вокруг центрального стадиона. Умирзак Естаевич озвучил ряд замечаний в ходе встречи с представителями подрядной организации, которые должны завершить все работы качественно и в срок. Кроме того, глава региона посетил «линейный парк» и дендропарк по улице Яссы и встретился с подрядчиками.

Напомним, общая площадь «Туркестанского городского парка» составляет около 28 га. В настоящее время здесь уже высажено свыше 12 тыс. деревьев. Более того, планируется озеленить территорию площадью более 20 тыс. кв. метров, а также посадить цветы на 2360 кв. м.

На сегодняшний день в парке уложили асфальт и тротуарные дорожки, установили скамейки и урны, застелили газон и подвели систему полива. В тоже время, на территории дендропарка строят искусственное озеро вместимостью более 200 тыс. куб. м. воды. Вода в искусственный водоем будет поступать из Арыс–Туркестанского канала.