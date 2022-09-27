Экобазар открылся в Туркестае

С 16 районов Туркестанской области продукты привезли на ярмарку в Туркестан. В духовной столице страны открылась эко-ярмарка.

Лук по 60 тенге, сахар по 460 тенге, картофель по 110. Эти и другие продукты на прилавки экобазара Туркестана привезли из разных районов области, за ценами следят сотрудники акимата. Фермер Усенбаев Мейрбек приехал из Сарыагашского района, привез зелень, огурцы, помидоры. Выращивал с душой, говорит фермер.

«Чистые экологические продукты, сами все выращиваем с душой. У нас работает 15 человек, работаем уже лет 15. Приехали на экобазар, надеемся что в течение трех дней порадуем жителей не только качеством, но и ценами», — сказал Мейрбек Усенбаев, фермер.

Урожай в этом году выдался богатым. Уже собрали 1 500 тонн бахчевых и картофеля — 325 тонн.

«Мы хотим, чтобы люди покупали продукты без посредников. Ярмарка задумана с этой целью, и будет проходить регулярно», — сказал Нурбол Бекмуратов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Экобазар, разместился в центре Туркестана, на главном рынке. Каждый желающий может приобрести товар по оптимальным ценам, сельхозпродукция выращена на полях Туркестанской области с заботой, говорят аграрии.