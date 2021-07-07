В Туркестане запустят экобазар, где продукты питания можно будет доставлять непосредственно на прилавки от товаропроизводителей.

Экобазар станет фермерским рынком нового формата, сочетающим в себе черты традиционного сельскохозяйственного рынка и современного торгового центра. Также в многофункциональном торговом центре будут построены детские развлекательные центры, банки, фуд-корты, открыты санитарные службы и т.д.

В торговом объекте площадью 14 га будет около 3000 торговых мест. Из них 900 мест выделяется на продукты питания, 1500 мест-на одежду, 500 мест — на товары бытового потребления, а также 1000 квадратных метров для мебели.

Для налаживания контактов предпринимателей с зарубежом на рынке будет открыт специальный офис, где будут работать юристы, аудиторы, специалисты.

На современном рынке летом обеспечивается прохладный, а зимой теплый температурный режим. Крытая кровля рынка, открытые проезды для свободного въезда легковых и грузовых автомобилей, организованы автостоянки.

Это очень удобно для быстрой реализации сельхозпродукции собственного производства аграриями, сохранения качества продуктов питания, снижения затрат в вопросах транспортировки.

На рынке будет 200 складских мест с холодильником, отдельно от торговых точек. Благодаря этому, урожай, собранный осенью, будет доступен для продажи населению по более низким ценам до следующего сезона.

Для обеспечения эффективного предоставления продовольствия населению на рынке сельхозтоваропроизводителям предоставляются льготные кредиты под 2-3%, организованные акиматом области и акционерным обществом социально-предпринимательская корпорация «Туркестан».