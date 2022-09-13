В Шымкенте откроется генеральное консульство Арабских Эмиратов

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель городского Управления туризма и внешних связей Ерлан Кыдыров.

По словам Ерлана Кыдырова, в целях пропаганды инвестиционной привлекательности Шымкента, презентации туристического потенциала важно развивать внешние связи.

При этом, были проведены несколько продуктивных встреч с представителями иностранной дипломатии и компаниями. В настоящее время у Шымкента по всему миру 10 городов-побратимов,в ближайшее время планируется установить дружеские отношения еще с 7 городами — это китайские Далянь и Сиянь, город Генуя в Италии, азербайджанский город Гянджа, литовский Каунас, Пловдив город Болгарии и Казань в Татарстане.

«В первом полугодии во время празднования Наурыза и Дня города мы устраивали такие меропрития как гастрономический фестиваль, фестиваль мороженого. Теперь осенью у нас большие планы. Мы планируем организовать в городе мероприятия для поддержки молодежи и развития туристического потенциала. Пока в планах провести фестиваль «Shymkent Mobilography Fest», конкурс «Shymkent Tourism Awards», лазерное шоу на цитадели, фестиваль Этно Шымкент«,- сказал Ерлан Ермекович.