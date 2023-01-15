15-летняя девочка бесследно исчезла в Шымкенте

Вот уже пятый день подряд в городе ведутся поиски 15-летней Анели, которая поссорившись с братом, вышла из дома и не вернулась, передает OTYRAR.

В канун Нового года в семье Сагидуллаевых произошло горе. Поссорившись с родным братом, девочка-подросток ушла в неизвестном направлении. Смска на прощание пришла от неизвестного номера, в ней написано: «Мама я ухожу, не ищите меня больше».

«Это было 30 декабря, днем в 15:11. Я потом начала звонить и писать на этот номер. Оказалось, что дочь просто попросила прохожего парня написать с его телефона. Всё, с тех пор мы ничего о ней не слышали, места себе не находим. У нее нет ни телефона, ни денег, ей всего 15 лет», — говорит мать пропавшей.

Девочку ищут волонтеры, полицейские и пока что безуспешно. Для усиления поисков мама Анели обратилась в нашу редакцию с просьбой помочь распространить информацию и фотографию девочку. Сагидуллаева Анеля вышла из дома на улице Шубарколь (Абайский район) 30 декабря, рост 165-170 см, глаза карие, волосы темно-коричневые. На ней была черная куртка, черные брюки, коричневая обувь. Всех, кто- видел или обладает какой-либо информацией о местонахождении Анели, просим сообщить по номерам: 8 777 679 18 24 либо 102.