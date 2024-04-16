У подвига нет срока давности

С редакцией газеты «РАБАТ» связались сотрудники ОО «Atamnyn Amanaty» из Астаны.

Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» было создано 19 мая 2019 года. Учредитель – Алия Сагимбаева. Это единственная организация в Казахстане, занимающаяся системным поиском пропавших (а их более 271 тыс. человек) во время Второй мировой войны казахстанских солдат.

За этот период поступило более 8 тыс. заявок на поиск через сайт Atamnyn Amanaty. Установлены места захоронения и личности свыше 4 тыс. казахстанских солдат. Останки 19 найденных человек были доставлены на Родину и захоронены с воинскими почестями. Миссия Atamnyn Amanaty – содействие сохранению исторической памяти через преемственность поколений путем духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, консолидация общих усилий для достижения стратегических целей.

Перед вами список 63 воинов-казахстанцев, который прислали поисковики из России. Эти солдаты – наши земляки, они были призваны из Южно-Казахстанской области. Захоронены в Новгородской области, известно точное место их упокоения.

ОО «Atamnyn Amanaty» просит потомков откликнуться!

Контакты: г. Астана, ул. Сыганак, 45, офис №1111, e-mail: ata.amanaty@gmail.com, телефоны: 8-771-287-21-11, 8-775-828-45-35.