Пропавшую школьницу из Шымкента нашли в Алматы

Полицейские разыскали пропавшую школьницу из Шымкента. Ее нашли в Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в полиции, во время патрулирования аллеи на улице Пушкина выявили 16-летнюю девушку, которая числилась в розыске как без вести пропавшая в городе Шымкент.

«Несовершеннолетняя пояснила, что самостоятельно прибыла в Алматы без ведома родителей. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры по обеспечению ее безопасности — девочка была временно помещена в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до прибытия законных представителей», — заявил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

С родителями и близкими девочки будет проведена индивидуальная профилактическая работа, направленная на укрепление семейных связей и предотвращение повторных случаев самовольного ухода, пообещали стражи порядка.