Новое хирургическое отделение открыли в городской поликлинике № 4

Много лет Зульфия Султанова прикреплена к четвертой городской поликлинике. У женщины — гигрома, врачи советуют удалить доброкачественную кистозную опухоль. 56-летняя пациентка на операцию согласилась.

Операцию ей проведут в этой же поликлинике.

«Этот кабинет амбулаторной хирургии нам очень нужен. Я мучаюсь с гигромой много лет и хорошо, что в нашей поликлинике проведут операцию, а то нет времени бегать по порталам, по другим больницам. Всю помощь можно получить здесь, недалеко от дома», — говорит женщина.

Хирургическое отделение оснащено современным оборудованием и трёхместным дневным стационаром.

Айгуль Бекбауова, главный врач поликлиники №4 г.Шымкента:

«В новом отделении работают высококвалифицированные хирурги. Кроме того, в поликлинике обновлены кабинеты УЗИ, холтеровского мониторирования. Планируется, что кабинет будет работать по полному кардио-стандарту, таким образом, уменьшится количество жителей, госпитализированных в городской кардиологический центр. В шымкентский городской отдел здравоохранения подана заявка на приобретение дополнительного необходимого оборудования, такого как «Беговая дорожка» и «СМАД».

В хирургическом дневном стационаре проводят порядка 40-ка операций амбулаторного уровня. Здесь врачи имеют возможность по порталу принимать пациентов из других клиник Шымкента и оказывать хирургическую помощь. Это позволит решить проблему ожидания, для пациентов, нуждающихся в госпитализации.