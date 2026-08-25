Биологически активные добавки в Казахстане начнут маркировать уже с первого сентября. Специальный цифровой код позволит проследить путь БАДа от производителя или импортера до прилавка магазина. Нововведение должно сделать рынок прозрачнее и помочь бороться с контрафактной продукцией.

Эксперты считают маркировку важным шагом, но возникает вопрос, скажется ли это на стоимости БАДов для покупателей?

С сентября у каждого БАДа появится свой цифровой паспорт, уникальная метка, по которой можно проследить путь товара. Власти ожидают, что это сделает рынок прозрачнее, защитит легальный бизнес и поможет бороться с нарушениями. Эксперты отмечают, во всём мире лекарства находятся под строгим контролем, а вот БАДы таких ограничений не имеют.

При этом некоторые добавки фактически близки к лекарственным препаратам. Получить регистрацию для БАДа значительно проще, чем лицензию на лекарство. Поэтому на рынке встречаются продукты, польза и безопасность которых вызывают вопросы.

С подобным случаем в своей практике сталкивался кандидат медицинских наук, общественный деятель Каиргали Конеев: «В моей практике был случай, когда дочь моей коллеги, которая сама является врачом, принимала биологически активные добавки для волос и ногтей. В результате у неё развилась тяжёлая форма гепатита. После отмены БАДов и проведения необходимой дезинтоксикационной терапии состояние нормализовалось, и, к счастью, функции организма восстановились».

Эксперты считают, маркировка должна не только отсекать контрафакт и нелегальный импорт, но и гарантировать покупателю, что внутри упаковки именно то, что заявлено производителем. При этом рынок важно не перегружать ограничениями, особенно если речь идёт о проверенных брендах, к которым казахстанцы давно привыкли.

Поэтому любые ограничения должны быть взвешенными, считает эксперт в сфере здравоохранения Вячеслав Локшин: «Есть компании, которые давно работают на рынке, заслужили хорошую репутацию и известны во всём мире. Продукцию таких производителей можно встретить в аптеках разных стран. Поэтому здесь необходим взвешенный и спокойный подход. Важно не лишать людей возможности использовать привычные биологически активные добавки, особенно если они официально зарегистрированы и разрешены к реализации на казахстанском рынке».

Представители аптечного рынка опасаются, что расходы, связанные с внедрением обязательной маркировки, в конечном итоге отразятся на стоимости продукции. По их словам, дополнительные затраты лягут на предпринимателей, а затем могут быть включены в цену БАДов. А между тем уже с марта следующего года за движением БАДов будут следить ещё строже и все операции переведут в электронный формат.