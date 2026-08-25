Trade-In: застройщики предлагают обменять старое жилье на новое

Высокие ставки по ипотеке меняют рынок жилья. Застройщики стали чаще предлагать Trade-In как альтернативу дорогой ипотеке. Эксперты говорят: звучит удобно не нужно сначала продавать своё жилье, а потом искать новое. Но предупреждают, что за такую простоту покупатель может заплатить больше, чем кажется.

Квартиры в новостройках появляются всё быстрее, а вот покупателей на них становится меньше. Одна из причин дорогая коммерческая ипотека. Льготные программы доступны далеко не всем, а цены на новое жилье продолжают расти. Поэтому застройщики ищут альтернативные варианты.

Один из них — Trade-In. Покупателю предлагают зачесть стоимость уже имеющейся квартиры, а иногда даже автомобиля, в счет нового жилья. А оставшуюся сумму доплатить. На первый взгляд схема удобная, но есть нюанс: старое жилье застройщик может оценить ниже его реальной рыночной стоимости.

Эффективность такого инструмента прежде всего будет зависеть от того, насколько объективно застройщики станут оценивать вторичное жильё, считает эксперт по недвижимости Александр Пак: «Сам по себе этот инструмент не увеличит количество покупателей. Он прежде всего позволит сократить сроки сделки. Владельцы недвижимости и сейчас сначала продают имеющееся жильё, а затем приобретают новое. Trade-In просто может сделать этот процесс быстрее. Насколько механизм приживётся, будет зависеть от адекватности оценки квартиры. Скорее всего, именно застройщик будет определять стоимость принимаемого жилья, поэтому многое будет зависеть от того, насколько эта оценка окажется рыночной и справедливой».

Есть у Trade-In и юридические несовершенства. Если при покупке речь идет о квартире, которая ещё строится, способ оплаты не отменяет требований закона о долевом строительстве. Сделка должна оформляться по правилам долевого строительства, без сомнительных договоров бронирования или инвестирования.

Причины объяснил заместитель председателя президиума Союза строителей РК Вячеслав Лазарев: «Действующее законодательство о долевом строительстве официально не предусматривает такой процедуры, как Trade-In. Здесь возникает ряд правовых вопросов, в том числе каким образом должна быть определена и отражена стоимость вторичного жилья в договоре долевого участия. На рынке уже встречаются неофициальные схемы, когда застройщик принимает имеющуюся квартиру, а клиент доплачивает разницу. Однако говорить о массовом распространении такого продукта пока рано. Кроме того, для самого покупателя выгода такой схемы не всегда очевидна».

Поэтому эксперты советуют не торопиться отдавать старую квартиру застройщику в обмен на новую. Иногда выгоднее самостоятельно продать недвижимость или другое имущество, а затем купить квартиру за наличку При такой форме расчета застройщики нередко готовы предложить скидку.

Тем временем квадратный метр в Казахстане продолжает дорожать, с начала года стоимость жилья выросла почти на 15%. Резких скачков цен эксперты пока не ожидают.