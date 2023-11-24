Ребенка выбросили из окна: подробности шокирующего инцидента в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте.

Годовалого ребенка выбросили из окна многоквартирного дома по улице Иляева. Под подозрение попал дядя пострадавшего, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи рассказывают, что пострадавший ребенок был долгожданным и единственным в семье.

«Мама пострадавшего ребенка очень хорошая женщина, она кажется разведена, живет с детьми и братьями, одна их поднимает. У нее еще один брат есть, у него тоже кажется есть диагноз, но он спокойный. Мы знали, что у этого мужчины, который выбросил ребенка есть диагноз. Но, кто же знал, что такое будет. Мы все в шоке. Сам пострадавший ребенок очень хороший, он маленький ангел, был очень воспитанным. Мы все за него переживаем»,- говорит Дана Бектаева, соседка.

Ребенок сейчас находится в областной детской больнице Туркестанской области. Его экстренно госпитализирован в отделение общей реанимации. Оказана экстренная интенсивная помощь, собран консилилум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.

«Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки. На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия»,- рассказали в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Инцидент прокомментировали и в департаменте полиции Шымкента. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту зарегистрировано уголовное дело по ст.24 ч.3-ст. 99 «Покушение на убийство». 40-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится все необходимые следственные мероприятия.