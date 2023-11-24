В Шымкенте умер ребенок, которого выбросили с 4 этажа

Ребенок, которого с 4 этажа выбросил дядя, скончался в областной детской больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева, передает OTYRAR.

Мальчик находился в коме, врачи до последнего не теряли надежду. Однако, несмотря на все усилия медиков, мальчик умер не приходя в сознание. Ему должно было исполниться два года.

«В 18:39 гл.врач сообщили, что к сожалению остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта. Родителей позвали. Из-за ненадлежащего ухода родителей, умер очередной ребенок»,- пишет в своем Facebook детский омбудсмен.

Трагедия произошла 23 ноября около 8 часов вечера в доме по улице Иляева. Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение от мамы ребенка. Ее брат, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры ее сына. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры. Правоохранители завели дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому 40 лет.

По некоторым данным, психическими расстройствами он страдает около 25 лет. До жуткого происшествия, рассказывают инсайдеры, он не раз выбрасывал детские игрушки из окна. Никто, в том числе и мать мальчика, и предположить не могли, что однажды в руках родственника окажется не машинка, а родной племянник.

По словам соседей, мальчик был долгожданным и единственным ребенком у матери. Говорят, что женщина разрывалась на нескольких работах, чтобы прокормить своих братьев и родившегося малыша.