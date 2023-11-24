40-летний родственник выбросил из окна племянника

23 ноября поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее брат, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-ом этаже ее годовалого сына.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту зарегистрировано уголовное дело по ст.24 ч.3-ст. 99 «покушение на убийство».

Малолетний ребенок с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

40-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.