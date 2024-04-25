Пока жалоб на здоровье нет Откуда берутся болезни?

Ведь, казалось бы, еще вчера-позавчера ты был здоров и счастлив, а сегодня давление начало скакать, появились боли в пояснице, почках… Откуда это? А главное, как узнать, что болезнь уже в тебе?

Восточная мудрость гласит: «С болезнью следует бороться за три года до ее проявления, а не за три дня до смерти».

На эту важнейшую тему РАБАТ побеседовал с врачом ЗОЖ городской поликлиники №8 г. Шымкента Жанной Мусахановой.

– Жанна Шалхаровна, возможно ли, и если да, то как выявить заболевание на ранней стадии?

– Да, возможно. Для этого проводятся скрининговые обследования.

– Пожалуйста, объясните нашим читателям, что это такое скрининговые обследования?

– Скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии или предрасположенность к нему, подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

– Кто должен проходить скрининговые обследования?

– Взрослые люди в возрасте от 30 до 70 лет.

С января по 18 апреля 2024 года в ГП №8 г. Шымкента различные скрининговые обследования прошли 769 пациентов поликлиники. И это только по одному виду скрининга — «Артериальная гипертензия».

– А если, скажем, человеку лень идти в медучреждение, он не хочет проходить эти обследования, потому что считает себя абсолютно здоровым? Или еще одна из причин – боится потерять работу, ведь визит в поликлинику займет определенное время…

– Скрининги направлены на охрану общественного здоровья. Их прохождение является обязанностью граждан. Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» работодатели обязаны создать все условия для прохождения скринингов их работниками, в том числе отпускать с работы, чтобы человек мог не спеша пройти обследование.

При прохождении установленных скрининговых обследований работнику предоставляется социальный отпуск до трех дней с оплатой по среднему заработку.

Осмотр пациента проходит даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов. Исключительно для уверенности в его здоровье.

– А сколько стоит такое обследование?

– Скрининги совершенно бесплатные. Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо, чтобы пациент имел статус застрахованного в системе ОСМС.

– Жанна Шалхаровна, допустим, человек понял, что надо пройти это обследование. Куда ему нужно обратиться?

– Чтобы пройти скрининг, следует обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности.

К слову, обследование не проводится тем, кто уже состоит на «Д» учете по заболеванию, подлежащему скринингу.

– На выявление каких заболеваний проводятся скрининги у взрослых?

– Скрининговые осмотры взрослого населения направлены на раннее выявление и предупреждение:

* основных болезней системы кровообращения – артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца;

* сахарного диабета у мужчин и женщин;

* предопухолевых, злокачественных новообразований шейки матки у женщин;

* предопухолевых, злокачественных новообразований молочной железы у женщин;

* глаукомы у мужчин и женщин;

* предопухолевых, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки у мужчин и женщин;

* злокачественных новообразований в пищеводе, желудке, печени и предстательной железе;

* хронического гепатита В и С у лиц группы риска.

– Люди какого возраста должны пройти скрининги?

– На раннее выявление ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА. Целевая группа – мужчины и женщины от 30 до 70 лет. Обследование проводится на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы, онкопатологии. Периодичность прохождения – раз в четыре года.

На раннее выявление БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) И САХАРНОГО ДИАБЕТА проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Периодичность обращения – раз в два года.

На раннее выявление ГЛАУКОМЫ проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы. Периодичность обращения – раз в два года.

На раннее выявление ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ должны прийти женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы. Периодичность обращения – раз в два года.

На раннее выявление ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ждут женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет. Периодичность обращения – раз в четыре года.

На раннее выявление ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ проверяются мужчины и женщины в 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки. Периодичность обращения – раз в два года.

На раннее выявление ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В и С. Этот вид обследования проводится среди следующих групп риска.

Медицинские работники:

* организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови и занимающиеся гемодиализом;

* хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, а также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения;

* клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий.

Пациенты:

* лица, поступающие на плановые и экстренные операции;

* пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии;

* пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов;

* беременные женщины;

* лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни.

Проходить скрининговые обследования на раннее выявление вирусных гепатитов В и С представители групп риска должны не чаще одного раза в шесть месяцев.

Проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов.

– Жанна Шалхаровна, каков порядок проведения осмотра?

– Пациент проходит скрининг-тест: отвечает на вопросы о питании, наличии вредных привычек, уровне физической активности, наследственных заболеваниях и др.

Тут же измеряют рост и вес пациента, определяют индекс Кеттле, уровень холестерина и сахара в крови экспресс-методом, измеряют артериальное и внутриглазное давление.

Далее при необходимости врач выписывает направление для дообследования или консультации у узкого специалиста.

Когда пациент прошел осмотр в скрининговом кабинете (на раннее выявление поведенческих факторов, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и глаукому), он обследуется на онкопатологию (если подлежит этому виду скрининга по возрасту).

– Как делается скрининг?

– Это зависит от направления исследования. Это может быть УЗИ, МРТ, КТ, маммография, рентгенография, кольпоскопия, колоноскопия, анализ венозной крови и др.

У каждой процедуры есть свои особенности, о которых медики предупреждают заранее. К примеру, анализ крови сдают натощак, для проведения КТ может понадобиться введение контрастного вещества, а подготовка к МРТ включает предварительную диету.

Колоноскопию (процедуру обследования толстого кишечника) обычно проводят в состоянии медикаментозного сна. Как подготовиться к этому виду наркоза, пациенту объясняет анестезиолог.

Зачастую врач назначает несколько процедур сразу и сопоставляет результаты. Основываясь на семейном анамнезе, медики предлагают пройти некоторые обследования дополнительно.

– Предположим, что человек прошел скрининговое обследование. И у него выявлена какая-то патология, что дальше?

– Выявленные в ходе осмотров лица с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению согласно перечню хронических заболеваний с последующим проведением комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление, оздоровление и укрепление здоровья.

При выявлении острых заболеваний проводятся обследование и лечение с последующей оценкой состояния здоровья до полного выздоровления. Результаты скринингов вносятся в медицинскую информационную систему, а пациент получает рекомендации по дообследованию и наблюдению.

На сегодня приказ министра здравоохранения №ҚР ДСМ-65 от 5 июля 2022 года «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-174/2020 от 30 октября 2020 года «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым обследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных обследований» и в приказ министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-264/2020 от 15 декабря 2020 года «Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования» прошел регистрацию в Министерстве юстиции РК за №28747 от 8 июля 2022 года.

Фарида Шарафутдинова