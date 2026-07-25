Скрининг — это не страшно, а важно!

В жизни каждого из нас наступает момент, когда забота о себе переходит из разряда «как-нибудь само пройдет» в разряд осознанной необходимости. Мы чиним автомобиль, проходим техосмотр, чтобы он не подвел в пути, но почему-то забываем, что наш собственный организм нуждается в куда более тщательной и регулярной проверке.

Часто пациенты боятся даже слышать слово «скрининг». В их сознании оно ассоциируется с чем-то сложным, болезненным и, самое главное, пугающим, ведь речь идет о поиске онкологических заболеваний. Однако сотрудники поликлиники городской больницы №2, опираясь на многолетний опыт и работу по приказу Министерства здравоохранения РК №174, готовы разрушить эти стереотипы.

Согласно информации Национального центра общественного здравоохранения, по состоянию на первое полугодие 2025-го в РК скрининговые обследования прошли около 1,5 млн человек. Несмотря на то, что в 2026 году планировалось обследовать 3,5 млн граждан, скрининг прошла лишь меньшая часть целевой группы. По итогам обследований примерно у 260 тыс. человек выявлены различные заболевания и отклонения от нормы, что позволило своевременно направить их на дальнейшее обследование и лечение.

Цифры, которые заставляют задуматься

Государство уделяет скрининговым программам колоссальное внимание, и на то есть веские причины. Ежегодно в Казахстане регистрируется рост онкологических заболеваний, к сожалению, показатели смертности остаются неутешительными. Именно поэтому профилактическое направление сегодня выходит на первый план. Поликлиника городской больницы №2 обслуживает десятки тысяч прикрепленного взрослого населения. Согласно внутренним планам и требованиям, объем скринингового охвата должен составлять не менее определенного процента от общего числа прикрепленных граждан. Но цифры цифрами, а за каждой из них стоит живой человек.

Заведующая поликлиникой Гульмира Ауелхановна Нурбекова объясняет: «План по скринингу утверждается не на уровне поликлиники, он проходит серьезное согласование в управлении здравоохранения, Республиканском центре развития здравоохранения и онкологическом центре. Это не чья-то прихоть, а стратегический расчет, основанный на демографических показателях города, возрастной структуре населения и статистике заболеваемости».

Иными словами, сверху спускаются конкретные рекомендации, какой процент людей и в каком возрасте должен пройти обследование в текущем году, чтобы система здравоохранения могла вовремя среагировать на угрозы.

Приказ №174: «умная» система для всех и каждого

Наверное, многие жители Шымкента задаются вопросом: «Почему вызывают именно меня? Я же здоров и чувствую себя прекрасно!» Ответ кроется в том самом приказе №174, который полностью регламентирует процесс. В нем четко прописаны возрастные группы и целевые индикаторы. Важно понимать, что скрининг предназначен не для тех, кто уже болен, а для тех, кто считает себя здоровым. Если у пациента уже есть хроническое заболевание, например, гипертония или сахарный диабет, и он состоит на динамическом наблюдении, то он не подлежит скринингу по этому заболеванию, потому что он уже стоит на учете и получает необходимое лечение. Скрининг же нацелен на выявление проблем на самых ранних этапах, когда человек еще не жалуется на самочувствие.

Кроме того, в системе здравоохранения продумана система распределения нагрузки, чтобы одномоментно не обрушить на поликлинику тысячи пациентов. Для этого используется принцип чередования: в один год скрининг проходят граждане с четными годами рождения, в другой — с нечетными. Это позволяет равномерно распределить поток и уделить время каждому человеку, не создавая очередей и не заставляя людей ждать по несколько часов.

Структура, которая работает

Городская поликлиника №2 — это многопрофильный центр, тесно связанный со стационаром. В состав поликлиники входят три отделения врачей общей практики, а также педиатрическая, акушерско-гинекологическая службы и отделение узких специалистов.

Здесь есть редкие для обычных поликлиник врачи: гематологи, пульмонологи, аритмологи, детские хирурги и эндокринологи. Это позволяет проводить диагностику максимально глубоко и качественно, не отправляя пациентов в другие лечебные учреждения. Как отмечает Гульмира Нурбекова, оснащенность медучреждения позволяет закрывать почти все потребности пациентов на месте.

Помимо этого, в поликлинике активно функционирует кабинет здорового образа жизни, где с населением работают обученные специалисты. Они рассказывают о правильном питании, физической активности, помогают скорректировать факторы риска: повышенный вес, курение, малоподвижный образ жизни. Ведь гораздо проще предупредить болезнь, чем потом с ней бороться.

История одной жизни: как страх едва не отнял будущее

Среди множества пациентов, прошедших через скрининговый кабинет городской поликлиники №2, у одного есть история, которую сотрудники вспоминают особенно часто. И она лучшее доказательство тому, почему не стоит пренебрегать приглашениями медиков.

Пришел мужчина пятидесяти двух лет, которого будем называть просто Азатом. Он работал водителем, вел активный образ жизни, не курил и чувствовал себя абсолютно здоровым человеком. Когда сотрудники поликлиники начали обзванивать пациентов его возрастной группы для прохождения скрининга на раннее выявление колоректального рака, Азат сначала отказывался. «У меня ничего не болит, зачем мне это? Я здоров, мне некогда, я на работе», — говорил он по телефону. Он перезванивал, переносил дату, ссылался на занятость. В какой-то момент медсестры уже хотели поставить отметку «отказ», что автоматически означало бы, что человек выпал из программы обследования.

Но участковая медсестра, которая работала на этом участке не один год, проявила настойчивость. Она позвонила Азату в третий раз и сказала простую фразу: «Азат, вы же проверяете свой автомобиль перед дальней дорогой, чтобы не случилось аварии? Так почему вы не хотите проверить свой организм? Это займет всего полчаса, а если мы ничего не найдем, то вы будете спать спокойно следующие пять лет». Эти слова, видимо, запали мужчине в душу.

Азат пришел. Сдал анализы и прошел обследование. Результат оказался шокирующим: у него обнаружили полип в толстой кишке, который уже начинал перерождаться в злокачественное новообразование. К счастью, это была самая ранняя стадия. Врачи-онкологи, к которым оперативно направили пациента, подтвердили: если бы Азат пришел на обследование на год-два позже, то ситуация могла бы стать критической, лечение заняло бы годы и потребовало тяжелых операций. А так, благодаря своевременному скринингу, мужчине провели малоинвазивное вмешательство, он быстро восстановился и уже через несколько недель вернулся к обычной жизни: к семье, за руль к любимой работе.

Сегодня Азат сам звонит в поликлинику, напоминает о себе и благодарит ту самую медсестру, которая не побоялась настойчивостью переломить его упрямство. Он говорит: «Я был глупцом. Думал, если ничего не болит, значит, я здоров. А оказалось, что я ходил по краю пропасти, даже не замечал этого. Теперь я всем знакомым рассказываю: не ждите симптомов, не бойтесь обследований, идите — это может спасти вашу жизнь!»

Эта история не единичный случай. Заведующая поликлиникой Гульмира Нурбекова отмечает, что каждый год через скрининг выявляется несколько десятков пациентов с ранними стадиями онкологических заболеваний, и практически все они после своевременного лечения продолжают жить полноценной жизнью. Именно эти случаи напоминают врачам, что их работа имеет реальное, осязаемое значение. Ради таких пациентов стоит тратить силы на разъяснительные беседы и повторные вызовы.

Лекарственная помощь: забота о хронических больных

Отдельного внимания заслуживает работа по лекарственному обеспечению. Согласно приказу №75 Министерства здравоохранения РК, пациенты с 24 хроническими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь и сахарный диабет, обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами. При этом в поликлинике четко разделяют инсулинозависимых и инсулинонезависимых больных, понимая, что у каждой группы свои потребности в терапии. Для прикрепленных пациентов, состоящих на учете, это является огромным подспорьем, ведь регулярный прием лекарств позволяет держать болезнь под контролем и избежать тяжелых осложнений.

Доверие и мотивация: как уговорить пациента прийти?

Самая сложная задача, по словам заведующей, это не организационный процесс, а психологический барьер. Многие пациенты боятся идти на скрининг, опасаясь услышать страшный диагноз. Однако эта тактика ошибочная.

Гульмира Ауелхановна Нурбекова приводит простую аналогию: скрининг подобен техническому осмотру автомобиля. Если вовремя не проверить тормоза, то можно попасть в аварию. Точно также и в медицине: если рак выявлен на первой стадии, то шансы на полное выздоровление и долгую жизнь в пять раз выше, чем на поздних стадиях. Современная медицина позволяет лечить ранние формы онкологии малотравматично и эффективно, поэтому бояться обследования не нужно, надо бояться его игнорировать.

Гульмира Ауелхановна подчеркивает, что никаких штрафов и санкций за отказ пациента не предусмотрено. Но это добровольное решение человека, от которого в прямом смысле зависит его будущее.

Поликлиника, со своей стороны, делает все возможное, чтобы пациенту было комфортно: медсестры приглашают заранее, напоминают о визите, объясняют порядок действий. Вся информация фиксируется в медицинской информационной системе, что позволяет отслеживать охват и вовремя корректировать работу.

Что делать, если вас позвали на скрининг?

Если вы получили приглашение или увидели в графике работы поликлиники, что подошла ваша очередь, не откладывайте визит в долгий ящик. Вам необходимо прийти в прикрепленную поликлинику с удостоверением личности.

Важно помнить, что скрининг проводится именно по месту прикрепления, поскольку финансирование медуслуг осуществляется через Фонд социального медицинского страхования именно по этому принципу. Если вы обратитесь в другую поликлинику, то ваша родная поликлиника не сможет зачесть этот случай как выполнение плана. Вы лишите ее финансирования, а сами рискуете потерять время, потому что ваши данные просто не будут учтены должным образом.

Врачи и медсестры поликлиники готовы ответить на любые ваши вопросы, развеять страхи и показать, что эта процедура не занимает много времени и совершенно безопасна.

Ваше здоровье — в ваших руках!

Несмотря на трудности, большую нагрузку и постоянную работу с населением, коллектив больницы настроен решительно. В этом году запланирован большой объем скринингов, и медики надеются на сознательность горожан.

Главная цель — снизить смертность и повысить продолжительность жизни шымкентцев. И здесь важны усилия с обеих сторон. Врачи готовы проводить обследования, назначать лечение и выдавать лекарства, но первый шаг должен сделать сам человек. Пересильте страх, найдите время для себя, и вы не только сохраните свое здоровье, но и подадите пример своим близким. Ведь забота о себе — это лучший подарок, который вы можете сделать своей семье и самому себе.

Помните: скрининг — это не приговор, а возможность жить долго и полноценно. Приходите, проверяйтесь и будьте здоровы!

Жанна Курманбекова