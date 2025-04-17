Полицейские и бизнесмен осуждены за хищение 370 млн тенге в Шымкенте

Фигуранты дела получили реальные сроки заключения, пожизненные запреты на работу в государственных органах, а также лишены специальных званий, передает агентство Kazinform.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник управления финансового обеспечения ДП Шымкента Бахтияр Баянов, главный специалист Абдалин, начальник отдела Кабылов и директор компании «Сателит-А» Тимур Костин.

Бизнесмену инкриминировали растрату чужого имущества в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Двое сотрудников полиции — Баянов и Абдалин, обвинялись в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц, и получении взятки в особо крупном размере. Канату Кабылову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

Суд установил, что Бахтияр Баянов предложил бизнесмену Тимуру Костину помощь в победе на конкурсе государственных закупок за 74 миллиона тенге. После того как средства поступили на счет компании «Сателит-А», Костин передал оговоренную сумму Баянову.

В свою очередь, Абдалин, злоупотребляя служебным положением, незаконно составил договор о проведении государственных закупок товара методом из одного источника с ТОО «Сателит-А» на общую сумму 370 миллионов тенге.

Канат Кабылов, игнорируя требования договора, принял товары, которые не соответствовали установленным техническим характеристикам.

— В ходе судебных прений прокурор изменил квалификацию действий подсудимых. Для Баянова и Костина обвинение переквалифицировали с растраты на мошенничество, для Абдалина — на злоупотребление должностными полномочиями. Обвинение Кабылова в халатности осталось без изменений, — сообщили в суде.

Представитель потерпевшей стороны отметил, что материальный ущерб полностью возмещен, и попросил назначить наказание в рамках закона. Адвокаты подсудимых настаивали на их оправдании, утверждая, что в действиях их подзащитных отсутствует состав преступления.

Суд учел различные обстоятельства: для полицейских — частичное признание вины, наличие малолетних детей и нарушение присяги; для бизнесмена — полное признание вины, активное сотрудничество со следствием и добровольное возмещение ущерба.

В итоге Бахтияр Баянов получил 6 лет 8 месяцев колонии и пожизненный запрет на госслужбу, Абдалин — 2 года лишения свободы с аналогичным запретом, а Канат Кабылов — 2 года ограничения свободы.

Все трое осужденных полицейских лишены специальных званий.

Тимура Костина приговорили к 5 годам условно и запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.