Реклама
Freedom broker
На главную Анонс ДП Шымкента прокомментировали громкие выстрелы в городе

ДП Шымкента прокомментировали громкие выстрелы в городе

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
226
полиция

Жителей Шымкента напугали громкие выстрелы, доносившиеся со стороны индустриальной зоны.

Как сообщили в Департаменте полиции города, 19 января текущего года в Енбекшинском районе на территории Индустриальной зоны проводят учения. Их цель — проверка готовности сил и средств правоохранительных органов к действиям в различных ситуациях.

В ходе учений предусмотрено использование выстрелов из автоматического оружия холостыми патронами, в связи с чем в районе проведения мероприятий могут быть слышны характерные звуки.

В полиции призвали горожан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и не распространять недостоверную информацию.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.