ДП Шымкента прокомментировали громкие выстрелы в городе

Жителей Шымкента напугали громкие выстрелы, доносившиеся со стороны индустриальной зоны.

Как сообщили в Департаменте полиции города, 19 января текущего года в Енбекшинском районе на территории Индустриальной зоны проводят учения. Их цель — проверка готовности сил и средств правоохранительных органов к действиям в различных ситуациях.

В ходе учений предусмотрено использование выстрелов из автоматического оружия холостыми патронами, в связи с чем в районе проведения мероприятий могут быть слышны характерные звуки.

В полиции призвали горожан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и не распространять недостоверную информацию.