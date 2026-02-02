Экс-начальник РУП не согласен с решением суда

Шымкентский межрайонный суд по уголовным делам признал начальника Туранского районного управления полиции, 50-летнего Нуржана Тлеуова виновным по статье «Получение взятки».

Ему инкриминировалось незаконное получение 6 миллионов тенге. Суд приговорил Нуржана Тлеуова к 6 годам тюремного заключения

Айнур Оракбаева, судья:

«Тлеуов Нуржан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса. Он пожизненно лишается права занимать государственные должности, должности судьи, работать в Национальном банке РК, его ведомствах, финансовых учреждениях и государственных организациях. Ему назначено лишение свободы на шесть лет».

Тилеуов будет отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Полицейского задержали в августе 2025 года. Согласно решению суда, каждый день, который он провел в следственном изоляторе, будет засчитан как полтора дня в общий срок отбытия наказания.

Однако осужденный и его родные не согласны с решением суда. Его жена и общественный защитник считают, что это дело искусственно организованная провокация. Они утверждают, что это было доказано на судебном следствии, и что сама жертва признала свою вину.

Гаухар Жолшыбекова, жена Нуржана Тилеуова:

«Мне сейчас реально тяжело. Они приняли неправильное решение, суд неправ. Как вы думаете, почему вся полиция гнилая? Это не так. Вот мы, простые люди, посмотрите на меня. День и ночь он не спал, он не жил. Он вообще не жил. Тридцать два года он отдал органам полиции. Наверное, народ думает, что это так просто, но это совсем не так. Мы ради вашего спокойствия жили. Когда вы нас обвиняете, вы думаете, что за этими полицейскими стоим мы — бабушки, дедушки, родители, сыновья, дети? Мы такие же люди, как и вы. Мы живем в этом же Шымкенте».

В результате приговора Тлеуов лишился звания полковника. Защита осужденного заявила о намерении обжаловать приговор в апелляционном порядке.