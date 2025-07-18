В Кентау обсудили вопросы развития инфраструктуры

Рабочая поездка акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова продолжается. Очередным пунктом стал город Кентау.

Глава региона побывал на промышленных объектах и строительных площадках, после чего в здании городского акимата провел совещание с активом. Обсуждали проблемные вопросы и пути развития. Основной акцент направлен на инвестиции, сельское хозяйство и инфраструктуру.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Несмотря на высокий потенциал индустриальной зоны, работа по привлечению инвесторов в Кентау идёт медленно. Из десяти проектов, запланированных в рамках дорожной карты, реализуются только три. Необходимо усилить эту работу. Кроме того, поручаю совместно с профильным управлением заняться развитием аграрного сектора и активизировать мероприятия по газификации. Документы на газовые объекты нужно срочно легализовать и передать на баланс соответствующих служб. Мы должны действовать вместе-акимат, депутаты и все ответственные структуры».

В ходе совещания руководители управлений доложили о проблемах в своих секторах и предложили пути их решения. Аким Кентау Жандос Тасов отчитался о социально-экономических показателях города. За шесть месяцев объём валовой продукции составил 41,2 миллиарда тенге-это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы бюджета перевыполнены, объём инвестиций в основной капитал достиг 12,3 миллиарда тенге, а промышленное производство выросло на 3,2 миллиарда тенге.

Жандос Тасов, аким Кентау: «По итогам полугодия наблюдается положительная динамика. Однако глава региона обозначил ряд задач, которые требуют оперативного решения. В числе приоритетов- санитарное состояние города, реализация инвестиционных проектов и развитие сельского хозяйства. Все поручения внесены в протокол и будут исполнены в установленный срок».

Кентау обладает серьёзным промышленным и аграрным потенциалом. Для его полноценной реализации важно наладить эффективную работу по всем направлениям — от инвестиций до благоустройства. Глава региона подчеркнул, что в деле развития города важна не только активность местных исполнительных органов, но и поддержка со стороны депутатов и жителей.