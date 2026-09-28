В Туркестане прошел фестиваль Voice of Turan

В Туркестане стартовал VII международный фестиваль казахской песни Voice of Turan. В этом году в творческом состязании участвуют около 20 исполнителей из разных стран.

Одна из особенностей фестиваля — выступления зарубежных участников вместе с известными артистами казахстанской эстрады. В первый день они выходят на сцену в формате «звёздных пар» и исполняют казахские песни. Следующим этапом станет конкурсная программа перед международным жюри.

Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на популяризацию казахской музыки и национальной культуры за рубежом, а также продвижение Туркестана как культурного и туристического центра.

По словам продюсера фестиваля Мейиржана Нургалиулы, география участников с каждым годом расширяется, а обладателями Гран-при в разные годы становились представители разных стран.

Среди участников нынешнего фестиваля — исполнители из Азербайджана. Певица Лейла Алиева отметила, что участие в подобных проектах помогает укреплять культурные связи между странами.

Для иностранных артистов Voice of Turan становится возможностью познакомиться с казахской музыкальной культурой и включить национальные произведения в свой репертуар.

Фестиваль проводится в Туркестане уже в седьмой раз и объединяет на одной сцене музыкантов из разных стран.