Около 500 жителей вышли на праздничный забег в Кентау

В Кентау отметили 71-летие города. Праздничная программа началась с массового забега, а завершилась концертом с участием местных артистов и звёзд казахстанской эстрады.

На старт трёхкилометрового забега вышли около 500 жителей в возрасте от 7 до 70 лет. Первым финишировал Ардашер Захитдинов, преодолев дистанцию за 11 минут.

В забеге участвовала не только молодёжь, но и представители старшего поколения. Среди них — 73-летняя Мария Сурамысова. По её словам, регулярные занятия спортом и ходьба помогают сохранять активность и хорошее самочувствие.

Продолжилось празднование торжественным мероприятием, на котором наградили жителей, внёсших вклад в социально-экономическое развитие Кентау, культуру и образование. Лучшим представителям разных профессий вручили нагрудные знаки «За заслуги перед городом».

Среди награждённых — учитель английского языка школы №17 Надира Абдуллаева, посвятившая сфере образования 38 лет.

Аким Кентау Жандос Тасов отметил вклад жителей в развитие города и подчеркнул роль молодёжи в его будущем.

Праздничный вечер собрал сотни жителей и гостей Кентау. Завершился День города большим концертом с участием местных исполнителей и известных артистов казахстанской эстрады.