В Туркестане отметили вклад административной юстиции в развитие «Слышащего государства»

В «Доме дружбы» в Туркестане состоялся круглый стол, приуроченный к 5-летию со дня принятия административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие судьи областного и специализированного административного судов, представители прокуратуры и правоохранительных органов, адвокаты и частные судебные исполнители, руководители региональных департаментов и управлений, а также представители международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

Председатель Туркестанского областного суда Айдос Султанов, подчеркнул значимость административной юстиции в совершенствовании правовой системы Казахстана. Принятие административного процедурно-процессуального кодекса открыло путь к обеспечению правового баланса между государственными органами и гражданами.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров выступил с поздравительной речью, он отметил роль этого решения в защите прав граждан и повышении прозрачности системы государственного управления.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Введение института административной юстиции стало одним из важнейших шагов в этом стратегическом направлении. Кодекс является конкретным воплощением концепции «Слышащего государства», формируя действенный механизм защиты прав и законных интересов граждан. Особенно важно внедрение принципа «права быть выслушанным», благодаря которому перед принятием любого решения учитывается мнение гражданина, выслушиваются его доводы и вопрос рассматривается всесторонне. За прошедшие пять лет после принятия кодекса в системе государственного управления произошли положительные изменения: укрепился открытый диалог между населением и государственными органами, повысилось качество рассмотрения обращений, усилилась ответственность госслужащих, выросло доверие граждан к судебной системе».

С поздравительной речью выступил прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев, он отметил роль системы административной юстиции в обеспечении верховенства права. Ректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Жанар Темирбекова остановилась на вопросах развития правового образования и научных исследований.

Мурат Тлеубердиев прокурор Туркестанской области: «Известно, что первые шаги любой реформы всегда даются непросто. В этой связи велика заслуга судей, которые формировали особенности административного процедурно-процессуального кодекса, разъясняли его положения населению и простым, доступным языком доводили порядок обращения в суд. Их всесторонние ответы на вопросы граждан и оказываемая ими помощь в определении правильного направления являются ярким примером честности и заботы о людях. От имени органов прокуратуры выражаю благодарность нашим коллегам, которые трудятся в административных судах Туркестанской области, профессионально рассматривают публично-правовые споры и демонстрируют высокую ответственность и трудолюбие».

Круглый стол стал площадкой для широкого обсуждения достижений административной юстиции за последние пять лет, других нововведений в судебной практике, эффективных механизмов защиты прав граждан.