Сформирован руководящий состав шымкентского городского филиала партии «Әділет»

Состоялась первая конференция шымкентского городского филиала партии «Әділет», по итогам которой были избраны руководитель филиала, члены политического совета и контрольно-ревизионной комиссии.

В повестку дня конференции вошли вопросы поддержки обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новая Конституция — Новая Эпоха», а также формирования руководящих органов шымкентского городского филиала партии.

По результатам открытого голосования Мурат Жанабайулы Жолдыхожаев был единогласно избран руководителем шымкентского городского филиала партии «Әділет».

Мурат Жанабайулы обладает многолетним опытом работы в государственной и общественно-политической сферах. На новой должности он будет координировать работу городского филиала, руководить реализацией программных целей и задач партии, налаживать эффективную связь с гражданами и повышать результативность деятельности партии в регионе.

В состав политического совета вошли представители различных сфер, вносящие вклад в социально-экономическое развитие региона. Среди них — представители малого и среднего бизнеса, образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, промышленности, неправительственных организаций, средств массовой информации и других отраслей.

В состав контрольно-ревизионной комиссии были избраны квалифицированные специалисты с большим опытом работы в области экономики, финансов, бухгалтерского учета, права и других направлений.

Таким образом, руководящий состав шымкентского городского филиала партии полностью сформирован. В предстоящий период филиал уделит приоритетное внимание системной работе с жителями региона, реализации программных инициатив партии, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества с экспертным сообществом, предпринимателями, институтами гражданского общества и общественными объединениями.