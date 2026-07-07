Конституционный суд разъяснил порядок принятия норм новой Конституции

Конституционный суд Казахстана опубликовал важное разъяснение относительно применения положений новой Конституции, касающихся сроков пребывания в государственных должностях.

Поводом для рассмотрения вопроса стало официальное обращение Президента. Суду предстояло определить, могут ли лица, занимавшие государственные должности в период действия Конституции 1995 года, после 1 июля 2026 года вновь быть избраны или назначены на аналогичные должности.

Согласно разъяснению Конституционного суда, все сроки полномочий, истекшие до 1 июля 2026 года, не учитываются при исчислении сроков, установленных новой Конституцией.

Таким образом, избрание или назначение после вступления новой Конституции в силу считается первым избранием или назначением.

Суд также отметил, что ограничения, предусмотренные новой Конституцией, распространяются исключительно на правоотношения, возникшие после ее вступления в силу.

В связи с этим факт занятия государственной должности в период действия Конституции 1995 года не является конституционно-правовым препятствием для повторного избрания или назначения гражданина на соответствующую должность после 1 июля 2026 года.