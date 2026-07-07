Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сможет баллотироваться на следующих выборах. Такое разъяснение дал Конституционный суд, рассмотрев обращение главы государства об официальном толковании отдельных положений новой Конституции.

Президент попросил разъяснить, могут ли лица, занимавшие государственные должности в соответствии с Конституцией 1995 года, вновь быть избраны или назначены на аналогичные посты уже после вступления в силу новой Конституции 2026 года.

«Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного Закона 1995 года. Факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам по себе не образует предусмотренного Основным Законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу с 1 июля 2026 года Конституции Республики Казахстан», — рассказали в конституционном суде.

По итогам рассмотрения обращения конституционный суд дал официальное толкование: лица, которые занимали должности в соответствии с Конституцией 1995 года, могут вновь быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года. Таким образом, действующий Президент Касым-Жомарт Токаев имеет право участвовать в следующих президентских выборах.