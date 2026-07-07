Конституция как основа развития науки и образования

В Шымкенте обсудили влияние конституционных реформ на развитие общества и новые подходы в системе государственного управления. На площадке Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова ученые, эксперты и государственные служащие обменялись мнениями о роли обновленной Конституции в развитии страны.

Новая Конституция, по мнению участников встречи, создает дополнительные возможности для развития науки и инноваций. В документе особое внимание уделено поддержке молодых ученых, расширению научного потенциала и внедрению современных технологий. Эксперты отметили, что эти изменения должны способствовать развитию отечественной науки и формированию прочной правовой основы для построения Нового Казахстана.

Баршагуль Исабек, проректор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова: «В новой редакции Конституции появилась отдельная статья, определяющая развитие образования, науки и инноваций как стратегическое направление государственной политики. Это стало важным событием для ученых, школьных учителей и профессорско-преподавательского состава. Появление такой нормы укрепляет нашу уверенность в том, что в будущем в сферу образования и науки будут привлечены дополнительные инвестиции, а отрасль получит новый импульс для развития».

В ходе круглого стола эксперты на конкретных примерах рассказали, как конституционные реформы влияют на деятельность государственных институтов, а также обсудили дальнейшее развитие демократических процессов в стране. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы и обменяться мнениями по актуальным темам.

Ербол Байконысов, заместитель исполнительного секретаря шымкентского городского филиала партии «Әділет»: «Мы считаем новую Конституцию основным политическим документом, который закладывает фундамент Справедливого Казахстана. Поэтому для реализации поставленных Главой государства задач и всех инициатив по построению Справедливого Казахстана необходимо объединить усилия государства и общества. Уверен, что каждый гражданин должен внести свой вклад в развитие страны».

Подводя итоги встречи, участники подчеркнули важность укрепления принципов правового государства, популяризации конституционных ценностей и повышения гражданской активности молодежи. По словам организаторов, подобные диалоговые площадки будут проводиться и в дальнейшем.