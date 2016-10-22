Уникальное варенье из орехов, клюквы и тыквы производят в Южном Казахстане

1
646

Уникальный цех по производству консервированного варенья из зеленых орехов работает в ЮКО. Предприятие было запущено всего год назад. В этом году предприниматель получил льготный кредит в рамках госпрограммы и надеется выиграть грант в номинации «Уникальное предприятие».

Предприниматель из Сарыагаша Бакыт Наурызбай на своем пока небольшом предприятии производит варенье, которое он сам называет лечебными. Варенье из клюквы, тыквы и зеленых орехов — такой товар не всегда встретишь на полках. Варенье не содержит консервантов, а только натуральные продукты, поэтому хранить его после того, как банка будет открыта, необходимо в холодильнике.

Варенье из грецких орехов очень популярно в Азербайджане. Предприниматель из Сарыагаша решил выпускать этот десерт и у нас в стране. Правда, прежде чем запустить товар в продажу, Бакыт Наурызбай проконсультировался с квалифицированными диетологами.

«В нашем регионе, где очень высок процент людей, страдающих от йододефицита, наше варенье может стать лучшим поставщиком необходимых организму витаминов и, конечно, йода. Варенье из орехов поможет в лечении гипотиреоза, укрепит печень, поможет избавиться от бессонницы, ангины, гриппа, нервных расстройств, от сердечных заболеваний, гипертонии, атеросклероза. Благотворно влияет ореховое варенье на умственную деятельность и укрепляет иммунитет человека. Рекомендуется употреблять как детям, так и беременным женщинам», — говорит предприниматель.

Кроме того, бизнесмен наладил производство и консервацию травяных коктейлей. Льготный кредит, полученный по госпрограмме, позволил Бакыту Наурызбаю докупить необходимое оборудование. Сейчас сарыагашский бизнесмен подал документы на получение гранта.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

1 Комментарий Включено "Уникальное варенье из орехов, клюквы и тыквы производят в Южном Казахстане"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Жанар

Где ваше предприятие находится? Где можно купить консервированного грецкого ореха?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 21 минут назад
wpDiscuz