Уникальное варенье из орехов, клюквы и тыквы производят в Южном Казахстане

Уникальный цех по производству консервированного варенья из зеленых орехов работает в ЮКО. Предприятие было запущено всего год назад. В этом году предприниматель получил льготный кредит в рамках госпрограммы и надеется выиграть грант в номинации «Уникальное предприятие».

Предприниматель из Сарыагаша Бакыт Наурызбай на своем пока небольшом предприятии производит варенье, которое он сам называет лечебными. Варенье из клюквы, тыквы и зеленых орехов — такой товар не всегда встретишь на полках. Варенье не содержит консервантов, а только натуральные продукты, поэтому хранить его после того, как банка будет открыта, необходимо в холодильнике.

Варенье из грецких орехов очень популярно в Азербайджане. Предприниматель из Сарыагаша решил выпускать этот десерт и у нас в стране. Правда, прежде чем запустить товар в продажу, Бакыт Наурызбай проконсультировался с квалифицированными диетологами.

«В нашем регионе, где очень высок процент людей, страдающих от йододефицита, наше варенье может стать лучшим поставщиком необходимых организму витаминов и, конечно, йода. Варенье из орехов поможет в лечении гипотиреоза, укрепит печень, поможет избавиться от бессонницы, ангины, гриппа, нервных расстройств, от сердечных заболеваний, гипертонии, атеросклероза. Благотворно влияет ореховое варенье на умственную деятельность и укрепляет иммунитет человека. Рекомендуется употреблять как детям, так и беременным женщинам», — говорит предприниматель.

Кроме того, бизнесмен наладил производство и консервацию травяных коктейлей. Льготный кредит, полученный по госпрограмме, позволил Бакыту Наурызбаю докупить необходимое оборудование. Сейчас сарыагашский бизнесмен подал документы на получение гранта.