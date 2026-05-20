Больше половины казахстанского бизнеса не ведут реальной деятельности. По словам главы АФК, в стране зарегистрированы сотни тысяч компаний, но значительная часть из них фактически не ведёт деятельности. Эксперты связывают это с тем, что работать предпринимателям стало сложнее из за снижения спроса, высокой стоимости кредитов и сложностями для малого и среднего бизнеса.

Предприятий на бумаге много, а реально активных вдвое меньше. Об этом заявила председатель ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. А в некоторых отраслях, например горнодобывающей и в строительстве реально работающих компаний еще меньше.

«На 1 марта 2026 года в стране было зарегистрировано более 550 тыс. юридических лиц. На первый взгляд, цифра впечатляющая. Однако детальный анализ показывает серьёзный структурный дисбаланс. Из общего числа предприятий действующими считаются 80%, но реально активны лишь 37%. Это около 203 тысяч», — Елена Бахмутова, председатель ассоциации финансистов Казахстана.

Эксперты говорят, причины этого разные. В некоторых случаях это говорит о дроблении бизнеса. В других о «погоде» в компании, когда у одних есть возможность работать, а некоторым приходится откладывать оплату налогов до лучших времен, чтобы банально выплатить сотрудникам зарплату. При этом открыть ИП или ТОО сегодня несложно, но дальнейшую эффективность бизнеса практически никто не оценивает.

При этом во многих странах предприниматель должен показать что его проект приносит экономический результат. приносить реальный экономический результат.

«Ему говорят, мы тебе откроем и поможем какой-то государственной поддержкой. Однако ты должен показать на ближайшее время, год, либо три, свои действия, то, что ты собираешься этим делать. Спустя какое-то время проводится мониторинг и смотрит, достиг ли он этого, либо не достиг этих заявленных производственных финансовых показателей. Если, к сожалению, он не достиг, он не мог этим заниматься, они могут прекратить закрыть бизнес», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Казахстанские бизнесмены переживают непростые времени, особенно те кто живет не за счёт госзаказов и акиматов, а за счет обычной торговли и спроса населения. При этом предприниматели не могут опереться на кредитное плечо. Пока базовая ставка высокая, кредиты для многих неподъемны.

«По кредитам, конечно, пока сейчас базовая ставка высоковата, я не думаю, что кто-то возьмет кредит такой. Производственник может взять кредит, допустим, под 8, максимум под 10% в тенге. В целом, наша экономика – это такое эквилибриум, то есть система множества сложных балансов. И поэтому сейчас, пока деньги дорогие, обновления не будет. Если, допустим, сейчас есть какие-то субсидируемые цены, никто туда не пойдет новые производства не возникнут», — Расул Рысмамбетов, финансист.

При этом задачи перед экономикой ставятся амбициозные: рост ВВП, развитие производств и открытие новых рабочих мест. Но эксперты говорят, без дешевых кредитов, понятных правил игры и борьбы с дешёвым контрабандным товаром отечественному предпринимателю работать становится все сложнее.