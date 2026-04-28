Бизнес хотят вывести из тени через цифровизацию

В Минфине готовят новый подход к борьбе с теневой экономикой, власти делают ставку не на ужесточение, а на цифровизацию и прозрачность. Планируется активнее использовать технологии, автоматический контроль и анализ данных, чтобы отслеживать обороты в ключевых сферах от торговли до сельского хозяйства.

При этом обещают не вводить дополнительных нагрузок для бизнеса, а создать более понятные и честные условия, где работать в белую станет выгоднее и проще.

Теневую экономику планируют обелить за счет цифрового контроля. В минфине делают ставку на технологические решения, интеграцию государственных баз данных и использование искусственного интеллекта для анализа экономических процессов.

В рамках комплексного плана определили пять основных отраслей, среди которых здравоохранение, торговля, образование, строительство и агропромышленный сектор.

«Наверное, в большей степени вопрос стоит в сельском хозяйстве. В силу того, что все-таки сельское хозяйство, оно всегда находилось в фокусе поддержки государства. Туда тратятся большие средства. Это туда не только там идут, там, получается, средства там в виде госпомощи, сокращения ставки процентов, но там еще и бюджетные кредиты там идут. Поэтому здесь, наверное, как раз вопрос стоит там, что там надо как раз больше, максимально повысить прозрачность вот этих транзакций, понимать, кто получает», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

При этом перечень приоритетных отраслей может расшириться. И эксперты предлагаю обратить внимание на внешнюю торговлю, где наблюдается значительная часть теневых операций. Так, специалисты указывают на многолетнюю проблему расхождений в торговой статистике между Казахстаном и Китаем, а также на аналогичные несоответствия в торговле с другими странами.

«Это схемы различные, начиная с трансфертных цен, начиная с банального, отправляют какую-то руду с заниженными показателями полезных ископаемых. Вот у нас, знаете, сосредоточились на 10% теневой экономики. Основные объемы, где 90% средств, которые крутятся в теневой экономике, они так и остаются, так сказать, неохваченными этими мерами со стороны государства», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

По словам экспертов в долгосрочной перспективе важно сформировать новую экономическую культуру, при которой уплата налогов и прозрачность бизнеса должны стать нормой. По оценкам, доля теневой экономики в ВВП в Казахстане в 2024 году составляла около 16,7%, результаты прошлого года пока неизвестны, но уже в этом году ее планируется снизить до 14,5%.