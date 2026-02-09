Шымкент поддержит трудоустройством и финансированием бизнеса более 30 тыс. человек

В Шымкенте в 2026 году продолжатся масштабные программы по трудоустройству и поддержке граждан, сообщили местные власти, приводя конкретные цифры.

По информации акимата, в 2026 году 31,1 тысячи жителей Шымкента смогут воспользоваться программами занятости, а 340 человек получат безвозвратные гранты для развития бизнеса.

В акимате приводят прошлогодний пример: многодетная мама Айкерим Омарова смогла расширить свой бизнес. Она изготавливает изделия ручной работы из гипса, сувениры и праздничные наборы, и теперь её продукция пользуется большим спросом.

Айкерим получила грант до 400 МРП в рамках государственной программы и эффективно использует средства для развития дела. Она прошла онлайн-курс по программе «Бизнес Бастау», получила сертификат и выиграла грант во втором потоке 2025 года, отметили в акимате.

На сегодняшний день 431 человек, одобренный грантовой комиссией, уже получил финансовую поддержку и успешно реализует свои бизнес-проекты, превращая идеи в реальные доходы, подчеркивают в городском акимате.

Городские власти отмечают: программы поддержки продолжат работать, и в 2026 году ещё больше жителей смогут развивать своё дело и находить работу благодаря государственным инициативам.