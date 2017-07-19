В Шымкене стартовало комплексное тестирование

Более тысячи студентов колледжей, выпускников школ прошлых лет и даже иностранцев сегодня сдают комплексное тестирование в Шымкенте. Около четырех часов молодые люди будут отвечать на вопросы двух блоков: общеобразовательного и профильного. Максимальный балл как и у ЕНТ 140, проходной 50.

Комплексное тестирование из года в год сдают выпускники колледжей. Каждый абитуриент выбирает специальность и сдает экзамен приемной комиссии именно в том институте, куда намеревается поступить. Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова встречал всех сдающих КТА.

Комплексное тестирование — это огромная возможность для выпускников школ прошлых лет и выпускников организаций технического и профессионального образования поступить в желаемый ВУЗ. Несколько сотен молодых людей используют свой шанс.

КТА — это еще и дополнительная возможность для большого числа не сумевших поступить или окончить средние профессиональные образовательные учреждения.

Диана Зинатуллина, абитуриент: «Я училась в медицинском колледже, но не закончила. Я дала себе шанс попробовать и поняла, что медицина это не мое. Я больше творческая натура. Мне больше нравится взаимодействовать с людьми, общаться, контактировать с ними».

Творческие специальности в ЮКГУ в этом году пользуются большой популярностью.

Еркебулан Орынбай, абитуриент: «Я поступаю на факультет режиссуры, хочу стать хорошим режиссером. Надеюсь мне удастся поступить на грант. Этого я желаю и всем поступающим, чтобы сдали все на отлично».

На сдачу комплексного тестирования приезжают и выпускники из соседних республик.

Елена Поповцева, абитуриент: «Я приехала из солнечного города Ташкента поступать сюда на творческий факультет. В Ташкенте я заканчивала академический лицей при ТГТУ по специальности физика-математика, но т.к. я всю жизнь занималась музыкой и танцами, почувствовала, что культура мне ближе, тут выбрала факультет, сдала два творческих экзамена… Ну, конечно, волнение, немножко страшно, но так я думаю, все будет хорошо».

В этом году в ЮКО комплексное тестирование сдадут 1385 абитуриентов. В первый день сдачи — 953.

Зарина Шарипова