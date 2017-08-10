Определены специальности с высокими и низкими проходными баллами

По итогам конкурса о присуждении образовательных грантов определены отдельные специальности, по которым были высокие и низкие проходные баллы. Об этом в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции рассказал директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Специальностями с высоким проходным баллом, по информации директора НЦТ, стали: общественное здравоохранение – 129 баллов, фармация – 130, стоматология – 131, педиатрия – 126, общая медицина – 128 , системы информационной безопасности – 125, логистика – 128, государственный аудит – 126 , международные отношения – 126, мировая экономика – 125, финансы – 124, психология – 124.

Невысокие проходные баллы распределились по специальностям: химическая технология неорганических веществ – 50 баллов, химическая технология органических веществ – 50 баллов, технология деревообработки и изделий из дерева – 50 баллов, технология обработки материалов под давление – 50 баллов.

Напомним, что участие в ЕНТ принимали 88 595 выпускников. Успешно сдали 74 517 человек, средний балл по стране составил 80,5 баллов.

В комплексном тестировании принимали участие 55 416 человек. Из них преодолели порговый уровень 21 078 человек, средний балл по комплексному тестированию составил 65,7.

По итогам ЕНТ и комплексного тестирования прошли пороговый уровень 95 595 человек и получили право поступать в вузы.

63 169 человек, т.е. 66% подали заявки на присуждение образовательных грантов. При этом 49 858 человек, 79% подали заявление на государственном языке, 13 000 — с русским языком обучения.

В конкурсе приняли участие 4 435 обладателей нагрудного знака «Алтын белги», 1 147 победителей международных, республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, научных и спортивных соревнований, 377 выпускников колледжей.

Участвовало 551 детей-сирот, 367 детей-инвалидов, 42 абитуриента, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, 10 080 представителей казахской национальности, не являющихся гражданми РК.

В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» приняли участие 9148 человек.