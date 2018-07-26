51 человек пытался сдать КТА (комплексное тестирование) под подставным лицом в Казахстане, об этом сообщили на сайте Национального центра тестирования.

Комплексное тестирование для абитуриентов проводилось с 15 по 17 июля в 48 пунктах на базе высших учебных заведений.

Заявления на участие в КТА подали 45 677 человек, в том числе 30 039 (65,8 %) — на казахском, 15 630 (34,2 %) — на русском и восемь на английском языках. Из них для поступающих по сокращённым образовательным программам с ускоренным сроком обучения (далее — КТ ТиПО) было подано 25 902 заявлений.

«Фактически принимали участие в КТ 42 693 человек, что составляет 93,2 % от общего количества подавших заявления. Из них 28 108 (66,8%) — на казахском, 14 577 (34,2%) — на русском и восемь человек на английском языке», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в регионы были направлены 297 представителей Министерства образования и науки РК, сформированы государственные и апелляционные комиссии, а также организованы пункты медицинской помощи и обеспечена безопасность.

По итогам КТ (5 предмета) средний показатель по Казахстану составил 63,4 баллов, по КТ ТиПО (2 предмета) 26,2 баллов. Преодолели пороговый уровень 24 093 (56,4 %) человек.

«Во время проведения комплексного тестирования за нарушения правил проведения и использование запрещённых предметов с теста было удалено 22 человека. Также, были зарегистрированы попытки сдачи теста ввода подставным лицом вместо 51 поступающего», — дополнили на сайте.

Всего было изъято 31 110 запрещённых предметов, в том числе 26 015 электронных устройств (мобильные смартфоны, роутеры, модемы и так далее), помимо этого 5 095 на бумажных носителях (шпаргалки, учебная литература и так далее).

Стоит отметить, что поступающие, не преодолевшие пороговый уровень, в текущем году для зачисления на платные отделения в высшие учебные заведения, имеют право пройти повторное Комплексное тестирование. Приём заявлений на участие в данном виде тестирования будет осуществляться приёмными комиссиями высших учебных заведений с 25 июля по 3 августа, проведение тестирования с 15 по 19 августа.