Что покажет мне телевизор в Новый год?

Задумала я сделать семье и себе подарок на Новый год. И решила установить дома спутниковое вещание. Казалось бы, минутное дело – выбираешь оператора, звонишь, приглашаешь специалиста и, вуаля, – наслаждайся каналами, которые ты хочешь смотреть. Главное – заплати. На самом деле все далеко не так просто, как кажется.

Для начала открыла сайт спутникового оператора OTAU TV. Сразу насторожила информация о наличии 62 отечественных телеканалов. Все каналы бесплатные. Но я их и сейчас смотрю. А к примеру, телеканалов, которые мне хотелось бы смотреть в этом списке я, увы, не обнаружила. Как не нашла и информации о платных каналах.

А ведь была готова платить, но получать тот контент, который мне нужен.

Как выяснилось, вся проблема в том, что с нового года OTAU TV полностью сворачивает коммерческий проект. По словам министра информации и коммуникаций РК, Даурен Абаев отметил, что OTAU TV состоит из двух пакетов — базового и полного.

Так вот, базовый включает 60 отечественных телеканалов и распространяется бесплатно. А вот второй пакет – «Полный». Он включает в себя около 130 иностранных каналов, которые пользуются популярностью. Тем не менее, именно «Полный» пакет в Казахстане, как выяснилось, является убыточным.

«Потому что за иностранную телепродукцию надо платить в долларах. Потому что после девальвации все контракты были заключены. Сейчас общий убыток «Казтелерадио» (которому и принадлежит OTAU TV) по итогам 2016 года — 500 миллионов тенге, из них где-то 60-70 процентов это как-раз платный контент OTAU TV. Платный контент насчитывает порядка 70 тысяч человек», — пояснил министр информации и коммуникаций.

Получается, что кто-то за нас решил, будем мы смотреть платные каналы или нет?

Кстати, самое странное во всей этой ситуации, что на своем официальном сайте OTAU TV даже не удосужился уведомить своих абонентов об отключении «Полного» пакета услуг.

Все, что я нашла, это маленькая информация в рубрике «Новости»: «Уважаемые абоненты! С 25-го декабря 2017 года в связи с объединением сетей АО «Казтелерадио» и ТОО «TV Commerce» будет производиться смена пакета «Полный» в сети спутникового телевидения OTAU TV с возможной остановкой сервиса. Приносим извинения за временные неудобства!»

А вы поняли из этого сообщения, что «Полного» пакета больше не будет?

И что делать? А если установить тарелку без привязки к тому или иному оператору? Я ведь могу купить тарелку и оборудование, и карточку благо, предложений хоть отбавляй. Среди официальных операторов такой способ «независимости» называется – серые тарелки. Вот только этот вариант, похоже, совсем не вариант — в Казахстане собираются принять закон о запрете так называемых «серых» спутниковых тарелок — то есть тех, в чью карту памяти не вшиты казахстанские каналы.

Неужели у нас нет выбора? Выбор есть всегда и в этой, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации тоже. Помимо OTAU TV в Казахстане есть и другие операторы, которые от платного пакета услуг отказываться не собирается. Как говорится на одном OTAU TV свет клином не сошелся…

Саида Турсуметова