4 российских телеканала приостановят вещание в Казахстане

С 11 декабря АО «Казахтелеком» приостанавливает ретрансляцию телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24» и «Россия-Культура», передает сайт 365info.kz.

Решение связано с подорожанием права на ретрансляцию указанных каналов для абонентов iD TV и кабельного телевидения. Об этом сообщает служба по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

Как сказано в официальном сообщении компании, «Казахтелеком» предложил правообладателям указанных каналов альтернативные варианты, позволяющие сохранить абонентскую плату за услуги телевидения на текущем уровне. Однако правообладатели пока предложений не приняли.

«Казахтелеком» обещает продолжить переговоры. В компании отмечают, что каналы «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24» и «Россия-Культура» входят в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации. В России они ретранслируются бесплатно, а в ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения не несут затрат за использование контента указанных каналов.