Об этом сообщил заместитель акима города Шымкент Махсут Исахов на брифинге в информационно-коммуникационном центре.

На брифинге с участием заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкента Береке Дуйсебекова, директора Палаты предпринимателей города Шымкента Нурлана Кабыштаева, обсуждались конкретные меры по стабилизации цен на продукты питания.

– В стабилизационном фонде имеется 2 млрд 200 млн тенге. Мы заключили договор с гипермаркетом GraMad по недопущению повышения цен на 11 наиболее востребованных для потребления товаров. Они в течение года не будут превышать цену, поставленную нами, на эти товары.Сейчас мы рассматриваем такие пути, которые постоянно сдерживают цены на продукты питания,-сказал М. Исахов.

Впереди предстоит работа — не допустить роста цен на хлеб. Теперь со стороны акимата пекарням будет доставлена мука по сниженным ценам. Поэтому цена на хлеб не будет превышать 75 тенге.

Заместитель акима города отметил, что по 36 видам товаров имеется достаточный запас, поэтому жителям не нужно паниковать, что могут закончиться продукты.