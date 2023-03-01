Казахстан вошел в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб

При этом сами жители страны ощутили подорожание. По данным Energy Prom, хлеб в Казахстане за год подорожал на 19%.

В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8%. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание — на 9,9% — было зафиксировано в Атырауской области.

Самые большие объёмы производства хлеба были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тыс. тонн. На этот регион пришлось 23,9% всего выпуска по стране.

На второй и третьей строчках оказались Алматы 4,5 тыс. тонн и Актюбинская область 4,4 тыс. тонн. Меньше всего хлеба — всего 401 тонну — произвели в Улытауской области.

Стоимость хлеба в Казахстане иностранные эксперты оценили в 0,36 долларов. В Тунисе буханку можно купить на 0,14 долларов. Следом идут Алжир 0,16 долларов и Ливия 0,34 долларов за хлеб. Самый дорогой хлеб можно купить в США, там он стоит 3,27 долларов.