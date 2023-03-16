Хлеб за 74 млн тенге: Антикор Шымкента сэкономил бюджетные деньги

Центр оказания специальных социальных услуг №2 Управления занятости и социальных защиты города планировал закупить около 225 тонн ржаного хлеба.

В прошлом году затраты на хлеб составили 12,2 млн. тенге. А уже в этом году количество буханок и необходимую сумму на них заметно повысили-74 млн. тенге.

За повышение объемов госзакупки в четыре раза, антикор отправили организаторам рекомендательное письмо.

По итогу, сумму снизили до 3,4 млн. тенге, количество необходимого хлеба уменьшили до 25,7 тыс. булок. Учитывая объемы закупа экономия составила более 70 млн. тенге.

Центр рассчитан на 250 мест. Сейчас он обслуживает 240 постояльцев. По данным Бюро национальной статистики за 2022 год в стране произвели 518 тысяч тонн хлеба.