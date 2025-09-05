Казахстанцы стали есть меньше хлеба

Хлеб всему голова, но есть его казахстанцы стали меньше. В прошлом году каждый житель страны в среднем съел около 31 килограмма хлеба. За год объём потребления хлеба уменьшился на 2,7%, сокращение потребления отмечается несколько лет подряд.

Покупатели говорят, что хлеба на столе действительно стало меньше. Причины разные: от личных предпочтений и изменения рациона до недовольства качеством продукции.

«Муж на диете сидит после операции, и нас всех подсадил, только хлеб ест», — говорит покупательница.

«Как кончается так и берем, хватает на три дня. Иногда берем хлеб, а иногда рассыпается прям», — говорит другая покупательница.

По словам экспертов, снижение потребления хлеба связано с переходом на правильное питание. Если раньше хлеб был обязательным дополнением практически к каждому блюду, то сегодня его всё чаще заменяют крупами, овощами и мясом. При этом специалисты подчёркивают: не стоит демонизировать мучные изделия.

Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог: «Употребление хлеба не влияет на организм, если его употреблять в меру. У людей есть мнение, что глютен в составе хлеба — это вредно. Но если у людей есть аллергия на глютен, диагноз, то они могут отказаться, а те, кто чувствуют себя здоровыми, то можно употреблять хлеб в меру».

Вместе с тем, дефицита хлеба в Казахстане нет. Только за полгода в стране выпекли более 146 тысяч тонн пшеничного хлеба, что покрывает 99,6% внутреннего спроса, включая потребление на рынке и экспорт.

Евгений Ган, председатель совета учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана»: «До 2019 года, там, да, там есть устойчивая динамика увеличения потребления хлебопродуктов в целом по стране. Это понятно, потому что население растет. А последние там раз, два, три, четыре года, последние четыре года эта кривая падает. Есть несколько вариантов, значит, это снижение потребления. Это искажение статистики, определенной, вызванной какими-то там факторами. Понимаете, да? Или это, будем так говорить, увеличение теневого производства, которое не входит в стат».

Цены на хлеб продолжают расти. За последний год хлеб подорожал более чем на 7%. Наибольший скачок зафиксирован в Алматы на 24% и Алматинской области на 13%.