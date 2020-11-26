Подчеркивается, что распространившийся репортаж содержит устаревшие сведения, и сроки введения новшества перенесены, передает Zakon.kz .

«Интервью с представителем комитета миграционной службы МВД было записано корреспондентом 22 октября. Позднее было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры», — сказано в сообщении.