В Министерстве внутренних дел прокомментировали сведения СМИ о введении с 1 января процедуры обязательной дактилоскопии при получении удостоверения личности.
Подчеркивается, что распространившийся репортаж содержит устаревшие сведения, и сроки введения новшества перенесены, передает Zakon.kz.
«Интервью с представителем комитета миграционной службы МВД было записано корреспондентом 22 октября. Позднее было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры», — сказано в сообщении.
В МВД пообещали вскоре предоставить официальный комментарий по этому поводу.