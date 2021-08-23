Казахстанские родители распространяют сообщения о том, что у школьников будут снимать отпечатки пальцев и сканировать их лица. Об этом уже якобы предупредили в некоторых школах страны, передает stopfake.kz.

Слухи опровергли в Министерстве образования РК.

Информацию о снятии отпечатков пальцев и сканировании лиц учащихся школ в ведомстве назвали фейком.

«Данная информация не соответствует действительности. Ведутся только меры по усилению безопасности в школах»,- об этом ведомство заявляло после событий (теракта) в городе Казани.

«Сканировать лица и брать отпечатки пальцев у школьников не будут», — сообщили в пресс-службе министерства.