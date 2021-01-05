Дактилоскопическая регистрация граждан начнётся с 1 января 2023 года, передает Otyrar.KZ.

Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире, дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.

«В связи с пандемией короновирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID – 19, дактилоскопическая регистрация граждан начнётся с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.