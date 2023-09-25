Отпечатки пальцев начнут брать у казахстанцев со следующего года

Уже в следующем году у казахстанцев начнут брать отпечатки пальцев.

Обязательную дактилоскопию введут с 1 января 2024 года. Снятие отпечатков пальцев будут проводить в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранцев и удостоверений лиц без гражданства. Эту процедуру должны будут пройти все граждане старше 16 лет.

«Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе», — говорит Нуржан Джанабаев старший инспектор комитета миграционной службы МВД РК.

При этом за отказ предусмотрена административная ответственность. В МВД говорят, процедура облегчит жизнь казахстанцам. Это поможет предотвратить незаконное оформление документов, обеспечит защиту документов от подделок и защитит владельцев от мошенников. Кроме того, по отпечаткам пальцев можно будет быстрее пройти процедуру восстановления удостоверяющих личность документов.

«К примеру, для людей, страдающих потерей памяти, дактилоскопическая регистрация будет иметь особое значение. Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, допустим при речевом нарушении, потере памяти, дактилоскопия поможет родственникам найти пропавшего члена семьи. Или другой пример: гражданин Казахстана выехал на постоянное место жительство за пределы нашей республики. Если он потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сказать, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не возникнет», — говорит Нуржан Джанабаев старший инспектор комитета миграционной службы МВД РК.

При этом в МВД гарантируют безопасность хранения отпечатков пальцев. Дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.

«Дактилоскопическая информация граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы, их обезличивание происходит автоматически», — говорит Нуржан Джанабаев, старший инспектор комитета миграционной службы МВД РК.

Сейчас технологию защиты персональных данных проверяют на на соответствие требованиям информационной безопасности. Первые «пальчики» у казахстанцев начнут брать уже в январе следующего года.