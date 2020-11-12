С начала года сотрудники оперативно-спасательного отряда 6 раз выезжали на спасение животных.

Вечером 11 ноября 2020 года в 18.36 на номер «112» Службы спасения оперативным дежурным Департамента по ЧС г.Шымкент поступила информация о необходимости оказания помощи домашнему животному.

Жильцы домов по улице Тойбекова в микрорайоне Нуртас сообщили, что в яму упала корова, которая предположительно находилась там около 2 суток. Происшествие произошло на пустом нежилом участке. Животное провалилось в яму (септик) глубиной около 1,5 метров, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

На место происшествия выехали 7 спасателей спасательного подразделения. Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и эвакуатора, который вызвали сердобольные соседи, вытащили корову. Корова была сильно измождена, спасатели дали ей воды и передали участковому.