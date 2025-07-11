Спасатели Шымкента получили квартиры и новую технику

25 сотрудников службы ЧС получили ключи от новых квартир по региональной программе «Qamqor».

Среди них — Ергазы Маткулов. Спасатель посвятил службе более 10 лет. У него двое детей, и теперь его семья обрела долгожданную квартиру. Эти меры поддержки не просто благодарность за службу, а реальное улучшение условий жизни тех, кто ежедневно рискует собой ради других.

«Я приобрел двухкомнатную квартиру в микрорайоне Туран-2, и сегодня мне вручили ключи от нее. Я очень рад, долгое время шел к этой покупке», — рассказывает Ергазы Маткулов, командир отдела ДЧС г. Шымкента.

На центральной площади Шымкента состоялась торжественная церемония вручения новой техники. В рамках масштабной программы модернизации материально-технической базы регион получил 40 единиц современной спасательной и пожарной техники. Это рекордное обновление для южного региона и значительный вклад в повышение готовности подразделений МЧС.

Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан: «Сегодняшнее событие — это не просто обновление автопарка и передача ключей. Это отражение государственной политики, в центре которой стоит человек — спасатель. Его безопасность, его быт, его достоинство. Мы продолжим делать всё, чтобы профессия спасателя была уважаемой, обеспеченной и достойной».

В этот же день сотрудники получили новую форму с поддержкой фонда казахстанских спасателей. Всё это часть государственной политики, в центре которой стоит человек в погонах: его безопасность, его достойные условия службы и уважение к его труду. Модернизация системы гражданской защиты ведётся по поручению Главы государства.

«Прежде всего, это признание вашего самоотверженного труда и проявление поддержки со стороны министерства. Всё это стало возможным, благодаря вниманию и заботе нашего главы государства, для которого безопасность и достойные условия жизни спасателей — приоритет государственной политики», — говорит аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Кроме того в Шымкенте открылось новое здание испытательной пожарной лаборатории, а также современный медицинский центр для сотрудников МЧС. Это важный шаг в укреплении профессиональной инфраструктуры и заботе о здоровье спасателей, обеспечивающих безопасность всего региона.