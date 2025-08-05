5 км по горам и воде прошли спасатели МЧС в поисках шымкентских туристов

4 км по горам и 1 км по воде прошли спасатели МЧС в поисках шести туристов.



Накануне группа из 6 человек — трое мужчин и трое женщин, жители Шымкента, отправились покорять пик «Үлкен тура» в Байдибекском районе Туркестанской области и… не вернулись. Связь пропала, а время шло. Один из близких обратился за помощью спасателей.

На поиски в район природного парка «Сырдарья–Туркестан» выдвинулись спасатели, которые преодолели 5 км по труднодоступной горной местности, включая 1 км вдоль горной реки.

Тревожная тишина длилась до наступление темноты, именно тогда группа была найдена в горах. Как оказалось одна из женщин получила перелом ноги и туристы не могли транспортировать ее самостоятельно по крутым склонам.

МЧС напоминает, что походы в горы — это серьёзное испытание. Не рискуйте без подготовки и связи!